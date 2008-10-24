Сбербанк Росії націлився ковтати українські банки

Найбільший банк Російської Федерації - Сбербанк - має намір нарощувати безпосередню присутність на ринках СНД в умовах фінансової кризи.

Про це сьогодні повідомив директор управління міжнародних операцій Сбербанку Андрій АРОФІКИН на міжнародній банківській конференції держав – учасниць СНД у Баку, передає РІА "Новости".

"Сбербанку більше не потрібно збільшувати свою частку в Росії, але на сусідніх ринках ми зростати якраз дуже хотіли б. Нарощуватимемо безпосередню присутність на цих ринках", - сказав А.АРОФІКИН.

За його словами, "дочки" Сбербанку в Україні та в Казахстані "будуть зростати органічно, а також використовуватимуть безпрецедентні можливості злиття з банками цих країн". Він пояснив, що йдеться про злиття з тими банками, які в умовах фінансової кризи будуть не в змозі виконувати свої боргові зобов`язання.

А.АРОФІКИН зазначив, що "дочки" Сбербанку в Україні і в Казахстані не потребують фінансової підтримки материнського банку. "В даний час вони і так перекапітализовані", - сказав він.

Відповідаючи на питання про ставлення Банку Росії до зовнішньої експансії Сбербанку в умовах відтоку капіталу, А.АРОФІКИН зазначив, що представники Центробанку РФ (основного акціонера Сбербанку) підтримали нещодавно прийняту п`ятирічну стратегію розвитку банка, абсолютним пріоритетом якої в міжнародній сфері є присутність на ринках СНД.

"Звичайно, на сьогоднішньому етапі кризи - в найближчі кілька днів і тижнів - цього робити не варто. Але це не означає, що цього не варто робити найближчого року", - сказав А.АРОФІКИН.