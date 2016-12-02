У Міноборони РФ заявили, що біля кордонів України приступила до "виконання завдань" нова дивізія

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на нараді в Москві повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

«Хочу зазначити, що з учорашнього дня 150-та мотострілецька дивізія приступила до виконання завдань із захисту рубежів на півдні країни», - сказав Шойгу.

За його словами, завдяки новим будівельним технологіям зведено перше військове містечко цього з'єднання.

Також Шойгу повідомив, що в ході наради буде заслухано питання удосконалення інфраструктури дивізії.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня в Міноборони РФ заявили про формування мотострілецької дивізії в Ростовській області, з території якої регулярно здійснюється вторгнення на тимчасово окупований Донбас для підтримки російських бойовиків.

«На полігонах Кузьмінський, Кадамовський і Міллерово Міністерство оборони планує розмістити новостворювану 150-ту Ідрицько-Берлінську ордена Кутузова II ступеня мотострілецьку дивізію. Планується, що бойова підготовка особового складу почнеться на полігоні вже через кілька місяців», - повідомили в Міноборони РФ.

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Зазначається, що для ефективної підготовки військовослужбовців новостворюваного з'єднання з нуля будується Кадамовський полігон, який повинен стати одним з найсучасніших у РФ.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.