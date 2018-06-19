Осінь 2008-го: хроніка пікіруючої гривні

Перші виразні дзвінки тривоги для гривні, фінансової системи і взагалі всієї української економіки пролунали ще влітку цього року. Сигнали надійшли в другій половині липня з світових валютного і сировинного ринків: ціни на нафту, що досягли небаченої висоти 147 доларів за барель, почали швидке падіння; долар синхронно із здешевленням нафти почав стрімко відвойовувати у євро втрачені раніше позиції. Крім того, різке зростання світових цін на сталь, що спостерігалося з початку року, змінилося на їх стрімке падіння, що віщувало похмурі перспективи українському експортові.

У серпні процеси зробилися ще виразніші. Обвал цін на нафту й метали тривав, а американський долар показав найстрімкіше зростання за останні 11 років, підвищившись до євровалюти із співвідношення 1,58 дол/євро (у липні курс сягав 1,593) до 1,47, або на 7,5% впродовж одного місяця.

Але в Україні було все спокійно. Керівництво Нацбанку, мабуть, раділо на дефляцію в липні і серпні, досягнутою, завдяки, зокрема, весняній ревальвації гривні. Показник зростання ВВП у серпні також були чудовий – 110,9%. Проте одержаний він був внаслідок найбільшого приросту в сільському господарстві, а ось промисловість вперше за два з половиною роки пішла в останній місяць літа в мінус (на 0,5%) – за рахунок, головним чином, скорочення металургійного виробництва (на 8,6%). І остання обставина стало дуже тривожним знаком для економіки країни.

Вересень

Але погіршення світової кон`юнктури для металургів означало не тільки падіння показників з експорту і промисловості, а й девальваційний тиск на національну валюту – оскільки скорочувався приток до країни експортної валютної виручки.

Вже з перших днів вересня гривня почала помітно падати до долара на міжбанківському валютному ринку, а в другій половині місяця процес лише посилився. За весь вересень курс на міжбанку піднявся з 4,67 грн/дол до 5,08 грн/дол - вітчизняна валюта «схудла» на 8,8%. При цьому курс долара перевищив верхню межу другого валютного коридору на 2008 рік (НБУ встановив його після весняної ревальвації в межах - 4,85 грн/долар, плюс-мінус 4%). До речі, потім був терміново оголошений третій коридор (4,95 грн/долл, плюс-мінус 8%), але він теж невдовзі виявився тісний, після чого керівництво Нацбанку вирішило більше не смішити людей і відмовилося від ідеї валютних коридорів зовсім.

На наявному ринку відбулося пропорційне падіння гривні: середній курс продажу долара в обмінних пунктах підвищився протягом місяця з 4,70 грн. до 5,11 грн.

Також вже у вересні намітилися великі проблеми в банківському секторі – вкладники почали штурмувати відділення «Промінвестбанку», а 30 вересня Нацбанк оголосив про виділення цьому банкові рефінансування в сумі 5 млрд. грн. Наприкінці ж місяця агентство Fitch змінило зі «стабільного» на «негативний» рейтинги дев`ятьох українських банків. Заразом агентство знизило прогноз і для всієї України.

Проте НБУ не помітив вересневих «квіточок». А наступного місяця на валютному ринку пролунав грім, оскільки до України, нарешті, докотилася ще й світова кредитна криза.

Жовтень

Вже 2 жовтня на міжбанковському валютному ринку курс знизився до рівня 5,22-5,24 грн./дол. Реакція Нацбанку стала відома того ж дня у вигляді заяви на офіційному сайті: «Національний банк заявляє, що не допустить використання валютних резервів для задоволення спекулятивних операцій учасників валютного ринку, і здійснюватиме політику щодо резервів міжнародної ліквідності виключно з метою підтримки внутрішньої і зовнішньої стабільності гривні, забезпечення розрахунків за критичним імпортом і виплат за зовнішніми борговими зобов`язаннями держави, підтримки конкурентоспроможності». Таким чином, НБУ однозначно дав зрозуміти, що не має наміру найближчим часом виходити на міжбанківський ринок і витрачати валютні резерви на підтримку курсу гривні.

Утім, вже наступного дня, мабуть, подув якийсь інший вітер, і НБУ таки потішив міжбанк своїм візитом з доларовими інтервенціями. Але потім знову були незрозумілі дії – в наступні два торгові дні долар на міжбанку зростав, буквально, не по днях, а по годинах, а Нацбанк на ринку не з`являвся. І лише 8 жовтня, коли торги відкрилися з позначок у 5,70/5,88, регулятор виступив з продажем долара.

Потім Національний банк то не брав участі в міжбанківських торгах, то брав, але задовольняв не всі заявки, а вибірково. При цьому гривня продовжувала практично невпинне падіння. Позначку в 6 грн/дол. курс подолав 24 жовтня, а піку котирування на міжбанку досягли 29-го – 7,05/7,20.

На готівковому ринку тенденції були схожими. В останні дні місяця в обмінних пунктах ціна продажу долара досягала 7,40-7,50 грн.

З метою зниження девальваційного тиску на гривню Нацбанк ввів з 13 жовтня в дію сумнівну з погляду законності ухвалу (№319), яка забороняє комерційним банкам видавати достроково депозити. Проте обсяг депозитів у гривні зменшився протягом жовтня на 9,2 млрд., або на 2,7%, а банківські внески фізосіб у ВКВ скоротилися на 1780,1 млн. дол. США. Розмір же інтервенцій НБУ на міжбанку становив 4,1 млрд. дол.

Листопад

Наприкінці жовтня і в листопаді запанікував, схоже, вже сам Нацбанк - оскільки більше нічим пояснити ряд його суперечливих і неефективних рішень. Ситуація ж на валютному ринку зробилася ще гіршою.

На початку листопада НБУ став щодня виходити на міжбанківський ринок, внаслідок чого долар почав дешевшати і його курс спустився на середину місяця до 5,8 грн/дол. – як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Щоправда, ціни купівлі й продажу готівкового долара впритул зближувалися, і купити його в обмінках стало практично неможливо. Відтак у країні знову з`явилися валютні міняйла.

І безпосередньо винен у цьому через свої рішення був Нацбанк. Зокрема, 5 листопада НБУ видав ухвалу №353, яким встановив, що банки не можуть продавати готівковий долар дорожче офіційного курсу, а купувати не дешевше, ніж на 3% нижче. Після цього відразу ж зникла вільно-конвертована валюта в обмінних пунктах. Національний банк побачив негаразд і через два дні - 7 листопада - видав нову ухвалу №356, якою дозволив продавати готівковий долар на 1,5% дорожче офіційного курсу НБУ. Але долари і євро в обмінних пунктах за зазначеними в них цінами продажу все одно не з`явилися, щоправда, банки почали пропонувати валюту із стягненням додаткових комісійних.

Непослідовність Нацбанку виявилася і в його поведінці на міжбанківському ринку – він без виразних пояснень знову перестав регулярно підтримувати гривню своїми доларовими інтервенціями. Тому долар у другій половині місяця продовжив швидке зростання, і в останній робочий день листопада його вартість досягала позначки в 7,65 грн.

В обмінних пунктах курс продажу і купівлі утримувався наприкінці листопада на рівні близько 6,84 грн/дол., проте купити його за такою ціною було не можна. Розуміючи, мабуть, безглуздість і небезпеку ситуації, минулого четверга НБУ ухвалив рішення про скасування обмежень на готівковому валютному ринку. «Рішення ухвалене, воно має бути зараз оформлене, сьогодні, сподіваюся, доведено до банків», - повідомив заступник голови Нацбанку Олександр Савченко.

Утім, ні в п`ятницю, ні у вихідні цінники в обмінних пунктах не змінилися, і іноземна валюта у продажу так і не з`явилася.

Минулого місяця також тривало скорочення золотовалютних резервів Національного банку. Точних даних поки що немає, але як заявив минулої п`ятниці заступник голови Секретаріату Президента Андрій Гончарук, на сьогодні величина ЗВР дорівнює 32,8 млрд. дол., включаючи перший транш кредиту МВФ (4,5 млрд.). Нехитрий розрахунок свідчить, що НБУ витратив в листопаді резервів ще на 3,6 млрд. дол.

За три осінні місяці офіційний курс НБУ зріс з 484,62 до 687,77 грн. за 100 дол. США, або на 42%. Долар на міжбанку за цей час подорожчав на 60%, а готівковий ще сильніше – якщо використовувати в розрахунку курс на чорному ринку.

Що принесе зима? В останні дні осінь з`явилася суперечливі одна щодо одної заяви високопоставлених осіб, від яких великої мірі і залежить подальша валютно-курсова політика в Україні. Нацбанк 27 листопада вустами Олександра Савченка розповів, що курс близько 7 грн/дол. є нині рівноважним. На міжнародній конференції Fitch Ratings в Києві банкір заявив, що девальвація гривни в 30-35% відповідає приведенню її в стан ринкової рівноваги і відповідає середньому рівню девальвації інших світових валют щодо долара.

Але наступного дня про інше бачення ситуації оголосив Віктор Ющенко. «Причин інвестиційного, торгівельного, платіжного характеру для того, щоб мати ту поведінку курсу, яку ми зараз маємо, сьогодні немає. Сьогодні ціна долара могла б коливатися за цими показниками в межах від 5,8 до 5,9 гривні за долар США», - сказав Президент.

З огляду на цю заяву голови держави виникають два запитання. По-перше, а чому ж він тільки тепер про це сказав? Адже курс на міжбанку вже давно перевищив позначку в 6 грн/дол., і навіть «Нафтогаз» мусив наприкінці минулого тижня купувати долари (близько $100 млн.) за дуже дорогою ціною... Адже не хочеться думати, що Президент зацікавлений у нестабільності ситуації на валютному ринку з метою, наприклад, дискредитації Кабміну?

А по-друге, для зниження курсу до значень 5,8-5,9 та його утримання на цьому рівні Нацбанку доведеться витрачати значні обсяги золотовалютних резервів. Водночас меморандумом між урядом і МВФ досить жорстко обумовлена нижня межа резервів НБУ (до початку 2009 року вони мають перевищувати $26,7 млрд, а на початок 2010 року - $14,9 млрд).

Тиск на гривню навряд чи зникне найближчим часом. Нацбанк, імовірно, вимушений буде продовжити рефінансування комерційних банків. А на ці цілі вже надано близько 40 млрд. грн., і ці гроші пішли саме на придбання мільярдів доларів у того ж Національного банку. Крім того, перелякані українці напевно продовжать забирати свої депозити з банків.

У цьому плані не можна не сказати, що при аналізі дій і бездіяльності Нацбанку в осінні місяці складається враження, що він зробив все можливе саме для того, щоб підірвати довіру співвітчизників до гривні та банківської системи. Як тепер влада збирається заспокоювати народ і чи не стане ситуація на валютному ринку повністю неконтрольованою вже в найближчі місяці – тільки Богові відомо.

Юрій Глухов