З банків за місяць забрали більше 9 мільярдів

Як повідомив сьогодні Національний банк України, минулого місяця обсяги депозитів в гривні зменшилися на 9,2 млрд. або на 2,7% і склали 330,9 млрд. грн. (у вересні було 340,1 млрд. грн.).

Депозити фізичних осіб зменшилися на 4,1% до 196,0 млрд. грн., депозити юридичних осіб скоротилися на 0,6% - до 134,9 млрд. грн.

Раніше Нацбанк повідомив, що банківські внески фізичних осіб зменшилися в жовтні на 1780,1 млн. дол. США і на 31.10.2008 складали 13882,0 млн. дол. США.