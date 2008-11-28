Ющенко знає, скільки має коштувати долар

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає оптимальною ціну від 5,8 до 5,9 гривні за долар. Як повідомляє прес-служба глави держави, таку думку В.ЮЩЕНКО висловив в інтерв’ю телеканалу «1+1», що вийде у неділю, 30 листопада, о 19.30. у програмі «Підсумки тижня».

На переконання В.ЮЩЕНКА, зниження курсу гривні пояснюється тим, що на ринку сьогодні панують спекулятивні операції. «19 листопада курс долара просто «зірвався» спекулятивною, масштабною, великою атакою. Причин інвестиційного, торговельного, платіжного характеру для того, щоб мати ту поведінку курсу, яку ми зараз маємо, сьогодні немає. Сьогодні ціна долара могла б коливатися із цих показників у межах від 5,8 до 5,9 гривень за долар США», - сказав Президент.

Глава держави також вважає, що нині завданням номер один для Національного банку є формування своїми діями довіри на ринку. Відповідні дії повинні мати ряд складових, в основі яких - фіксування курсу й утримання його, яке продемонструвало б учасникам ринку, «що НБУ здатний повернути важелі управління цим курсом».

В.ЮЩЕНКО також наголосив на необхідності стабілізації національної валюти, що, за його словами, має бути одним із перших кроків антикризових заходів.

Президент в інтерв`ю також, зокрема, окреслив своє бачення ситуації щодо виконання Державного бюджету цього року.