Нацбанк почав витрачати валютні резерви на підтримку гривні

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку з`явився нарештіНаціональний банк України.

Торги на міжбанку по долару США відкрилися сьогодні котируваннями 5,1500/5,2500, до 11:00 звузився спред 5,2000/5,2400, а до 12:00 ціни знизилися до 5,1400/5,1850. До закриття цінові рівні піднялися – 5,1800/5,2150. О 16:00 НБУ оголосив про продаж валюти за курсом 5,0000.

Нагадаємо, вчора НБУ оприлюднив заявупро те, що він «не допустить використання валютних резервів для задоволення спекулятивних операцій учасників валютного ринку, і здійснюватиме політику відносно резервів міжнародної ліквідності виключно з метою підтримки внутрішньої і зовнішньої стабільності гривні, забезпечення розрахунків по критичному імпорту і виплат за зовнішніми борговими зобов`язаннями держави, підтримка конкурентоспроможності».