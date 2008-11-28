Долар - 7,415/7,485: Нацбанк не прийшов

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,1250/7,3750 грн., до 11:00 ціни зросли до 7,1850/7,4250 грн., а до 12:00 досягли рівня 7,4500/7,6500 грн. До закриття цінові рівні знизилися до 7,4150/7,4850 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Нацбанк ухвалив рішення на ринок не виходити.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2510/0,2630 грн., у ході торгів ціни піднялися до 0,2530/0,2650 грн., а до 12:00 встановилися на рівні 0,2570/0,2650 грн. До закриття торгів ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубель зріс до 27,6150 (+0,2932) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2940/1,2942 дол. США, а до 14:50 впали до 1,2737/1,2739 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 9,2155/9,5490 грн., у ході торгів ціни пішли вгору – до 9,2785/9,5990 грн., а до 12:00 досягли максимуму – 9,5825/9,8500 грн. До закриття торгової сесії цінові показники по парі євро-гривня знизилися до 9,4420/9,5375 грн.