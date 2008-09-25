Fitch знизило прогноз щодо рейтингів дев'яти українських банків

Сьогодні Fitch Ratings змінило прогноз щодо довгострокових рейтингів дефолту емітента (РДЕ) дев`яти українських банків зі «Стабільного» на «Негативний» і підтвердило їхні рейтинги.

Про це йдеться у повідомленні Fitch.

Згідно з наданою інформацією, прогноз рейтингів змінений наступним банкам: ВАТ «Сведбанк», Банк «Форум», «ПроКредит Банк», ВАТ «ВТБ Банк», АКИБ «Укрсиббанк», «Укрсоцбанк», «Правекс-Банк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк».

«Дана рейтингова дія слідує за переглядом сьогодні прогнозу щодо рейтингів України зі «Стабільного» на «Негативний»», - йдеться у повідомленні Fitch.

У Fitch вважають, що довгострокові і короткострокові РДЕ і рейтинги підтримки банків, в яких контроль мають іноземні банки, враховують помірну вірогідність надання підтримки з боку їх мажоритарних акціонерів у разі потреби.

Зміна прогнозів щодо довгострокових РДЕ "Ощадбанку" і "Укрексімбанку" відображає більш високу вірогідність зниження здатності держави надати підтримку у разі потреби, про що свідчить зміна прогнозу щодо суверенних довгострокових РДЕ.