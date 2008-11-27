НБУ скасував обмеження з купівлі-продажу валюти

Національний банк України прийняв рішення про скасування обмежень на готівковому валютному ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови НБУ Олександр САВЧЕНКО сьогодні журналістам.

«Рішення прийнято, воно має бути зараз оформлено, сьогодні, сподіваюсь, доведене до банків», - сказав О.САВЧЕНКО.

Він уточнив, що скасовується верхня межа продажу готівкової валюти від офіційного курсу на рівні 1,5%, а також скасовується максимальна маржа на рівні 3%.

За словами О.САВЧЕНКА, в НБУ сподіваються, що такі дії регулятора спонукають комерційні банки відмінити комісійні при продажу валют.