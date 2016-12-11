В Україні вилучають з продажу одну з партій популярних ліків від застуди
В Україні заборонили продаж однієї з партій препарату "Афлубін", який використовується при лікуванні грипу та ГРВІ.
Про це йдеться в розпорядженні Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
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До заборони продажу й використання препарату "Афлубін" (краплі оральні по 20 мл) серії 7351286 із маркуванням австрійського виробника «Ріхард Біттнер АГ» призвів встановлений факт фальсифікації даного лікарського засобу.
У зв'язку з цим Держлікслужба зобов’язала всі суб’єкти, що здійснюють реалізацію, зберігання та застосування цього препарату, перевірити наявність засобу «Афлубін» вказаної серії та вилучити її з обігу шляхом знищення.
Раніше УНІАН повідомляв, що Кабінет міністрів України затвердив концепцію реформування сфери охорони здоров'я та низку нормативних актів для її реалізації.