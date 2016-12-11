В Україні вилучають з продажу одну з партій популярних ліків від застуди

23:14, 11 грудня 2016
Суспільство
6756 0

В Україні заборонили продаж однієї з партій препарату "Афлубін", який використовується при лікуванні грипу та ГРВІ.

Фото УНІАН

Про це йдеться в розпорядженні Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Читайте такожПерелік ліків, що подешевшають, міститиме понад тисячу найменувань - МОЗ

До заборони продажу й використання препарату "Афлубін" (краплі оральні по 20 мл) серії 7351286 із маркуванням австрійського виробника «Ріхард Біттнер АГ» призвів встановлений факт фальсифікації даного лікарського засобу.

У зв'язку з цим Держлікслужба зобов’язала всі суб’єкти, що здійснюють реалізацію, зберігання та застосування цього препарату, перевірити наявність засобу «Афлубін» вказаної серії та вилучити її з обігу шляхом знищення.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кабінет міністрів України затвердив концепцію реформування сфери охорони здоров'я та низку нормативних актів для її реалізації.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ліки#фальсифікат#застуда