Кабмін затвердив концепцію реформування сфери охорони здоров'я
Кабінет міністрів України затвердив концепцію реформування сфери охорони здоров'я та низку нормативних актів для її реалізації.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.
"Рішення ухвалено", - зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Перед ухваленням рішення заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк зазначив, що концепцією передбачено поетапне впровадження в Україні системи медичного страхування.
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"Тому що охорона здоровя - це не тільки про хвороби, про якість медичної послуги. Але, на жаль, наша система на сьогоднішній день є також джерелом фінансової катастрофи", - сказав він.
За словами Ковтонюка, врегулювати це питання можна лише завдяки введенню страхової медицини.
"Яке є рішення на цю проблему? Це є національна система медичного страхування, де кошти наші з вами, які ми платимо як платники податків, йдуть на послуги для кожного з нас. Наша концепція пропонує модель такої системи і поетапний шлях, як її можна в Україні впровадити", - сказав Ковтонюк.