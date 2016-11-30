Кабмін затвердив концепцію реформування сфери охорони здоров'я

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

"Рішення ухвалено", - зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Перед ухваленням рішення заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк зазначив, що концепцією передбачено поетапне впровадження в Україні системи медичного страхування.

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"Тому що охорона здоровя - це не тільки про хвороби, про якість медичної послуги. Але, на жаль, наша система на сьогоднішній день є також джерелом фінансової катастрофи", - сказав він.

За словами Ковтонюка, врегулювати це питання можна лише завдяки введенню страхової медицини.

"Яке є рішення на цю проблему? Це є національна система медичного страхування, де кошти наші з вами, які ми платимо як платники податків, йдуть на послуги для кожного з нас. Наша концепція пропонує модель такої системи і поетапний шлях, як її можна в Україні впровадити", - сказав Ковтонюк.