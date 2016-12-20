Італія виділяє Україні 1 млн євро гуманітарної допомоги

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Анджеліно Альфано, повідомляє сайт італійського зовнішньополітичного відомства.

«Італія схвалила термінове пожертвування в розмірі 1 мільйон євро, розділене на два фінансових пакети: перші 700 тис. євро через Всесвітню продовольчу програму будуть спрямовані на розподілення продовольчих пайків та грошової допомоги серед найбільш вразливих цивільних громадян із метою того, щоби зменшити вплив конфлікту на людей, який відбувається на сході України», – заявив Альфано.

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Також він сказав, що ще 300 тис. євро будуть передані Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) для фінансування гуманітарного проекту із розмінування.

За його словами, це фінансування дозволить забезпечити підвищення обізнаності щодо ризиків серед учнів шків та дошкільнят, які живуть у районах, де певні території можуть бути замінованими, де можуть знаходитися залишки вибухонебезпечних предметів та саморобні вибухові пристрої.