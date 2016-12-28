Естонія прийняла на реабілітацію вже 39 українських військових - посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час скайп-включення в Українському кризовому медіа-центрі.

Зокрема, дипломат зазначив, що Естонія прийняла близько 40 поранених українських військовослужбовців для проходження курсу реабілітації.

Читайте такожВолонтери організували для постраждалих бійців АТО риболовну реабілітацію

За його словами, ця реабілітація є безкоштовною для бійців, бо фінансується за кошти Міністерства оборони Естонії. Крижанівський сказав, що "цифри там вражаючі".

"39 військових, якщо бути точним, пройшли такий курс реабілітації. На цьому Естонія зупинятися не збирається і десь починаючи з березня наступного року, ці курси будуть продовжені", - сказав Крижанівський.

Посол додав, що всі українські військові, які проходили в Естонії реабілітацію, дуже цим задоволені.

"Коли я їх зустрічаю (перед початком реабілітації в Естонії), я бачу, в якому вони стані перебувають, а потім ми їх проводжаємо в аеропорту і я бачу зовсім інших людей. Тобто, хтось був у кріслі - вже став і на ноги. У когось рука не працювала, бачу - він вже здоровий і вітається цією рукою", - зазначив посол.