На Львівщині троє людей померли від переохолодження та обморожень

Про це повідомили сьогодні, 6 січня, в прес-службі Львівського обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України, де також розповіли, що вчора добу були зафіксовані два випадки обмороження.

5 січня о 12:00 до Служби порятунку «101» від чергової Жовківської центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що в хірургічне відділення поступив 55-річний мешканець м. Жовква з діагнозом «загальне переохолодження та обмороження другого ступеня обох стоп».

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6 січня о 00:16 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від чергової Сокальської центральної районної лікарні про те, що в хірургічне відділення поступив мешканець с. Ільковичі Сокальського району. Діагноз потерпілого «обмороження другого та третього ступеня обох кистей». За даними медиків постраждалий перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За інформацією департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА з початку року на території області від переохолодження та обморожень госпіталізовано в лікувальні заклади 4 особи. Померло 3 особи.