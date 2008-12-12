Банкам заборонено підвищувати відсотки по кредитах, але тільки... в нових угодах

Норма про заборону банкам підвищувати в односторонньому порядку відсотки по кредитах діятиме лише відносно кредитних угод, укладених після набуття чинності законом, що передбачає введення такої норми.

До кредитних угод, укладених до цього терміну, дана норма застосовуватися не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам автор законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про заборону банкам змінювати умови договору банківського вкладу і кредитного договору в односторонньому порядку)» Борис ТАРАСЮК.

Він зазначив, що пропонував у документі варіант, за яким норма про заборону одностороннього підвищення процентних ставок за кредитами поширювалася б і на раніше укладені кредитні угоди, проте його не підтримали депутати.

“Зал із цим не згодився... Реально сенс закону полягає у тому, що з моменту початку його дії банкам в односторонньому порядку забороняється змінювати умови угоди”, – сказав Б.ТАРАСЮК.

Разом із тим він зазначив, що на сьогодні проблеми, що виникають у випадках односторонньої зміни банками умов кредитних угод, повинні розв`язуватися в судах.

На запитання, чи підпише, на думку Б.ТАРАСЮКА, цей закон Президент, він відповів: "Виходячи з того, що частина фракції НУ-НС, яка слухає Президента, не голосувала за цей закон, очевидно, це можна трактувати як те, що Президент не підпише цей закон. Але я не можу говорити з упевненістю, що Президент зробить, а що – ні”.