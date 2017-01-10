Муженко назвав умови підготовки "універсальних солдатів" та головні завдання для ССО

"Перше — створення своєї (гнучкої та ефективної) системи підготовки від окремого солдата до підрозділу ССО. Друге — набуття повних бойових спроможностей підрозділами до кінця навчального року. Третє — нарощування навчально-матеріальної бази та завершення другого етапу розбудови навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій", - цитує Муженка управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України.

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Разом з тим, за словами Муженка, навчальний центр Сил спецоперацій ЗС України, що створений минулого року, має закласти основу циклічної підготовки фахівців ССО.

"Структура базового курсу підготовки має врахувати персоніфікацію відповідальності інструктора за підготовку спеціаліста ССО. Лише за таких умов із навчального центру випускатимуться "універсальні солдати. Важливість набуття бойових спроможностей Силами спецоперацій ЗС України обумовлює значення усіх складових підготовки спеціаліста: у відборі, навчанні, селекції, перепідготовці та перерозподілі", - пояснив начальник Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, 24 листопада 2016 року відкрився офіційний веб-сайт Сил спеціальних операцій України.