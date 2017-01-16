Суд не відпустив з-під варти підозрюваного у держзраді полковника Без’язикова

Апеляційний суд Києва залишив полковника ЗСУ Івана Без'язикова під вартою до 8 лютого, не задовольнивши скаргу захисту полковника щодо його двомісячного арешту, передає «Громадське».

Зазначається, що прокурор Олег Пересада зазначив, що судове розслідування триває. Та наголосив, що існує ризик того, що в разі звільнення Без’язикова з-під варти, він буде переховуватись від слідства.

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«Обвинувачення Без'язикова повністю обгрунтовані. Судове розслідування триває. Я не згоден з позицією захисників. Покази зібрані у рамках закону. Свідки були попереджені про кримінальну відповідальність за неправдиві свідчення», — заявив прокурор Пересада.

Як повідомляв УНІАН, Івана Без'язикова, який перебував у полоні бойовиків на Донбасі з серпня 2014 року, затримали за підозрою у співпраці з так званою «ДНР». За словами дружини полковника, свідчення проти її чоловіка давали його підлеглі, що разом із ним були в полоні. Він справді вмовляв солдатів переходити на бік "ДНР", але не по-справжньому.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту строком на два місяці, до 8 лютого 2017 року.