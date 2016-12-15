Суд обрав Без'язикову запобіжний захід у вигляді арешту

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Відповідне рішення було ухвалено у вівторок пізно ввечері, 14 грудня, суддею Шевченківського районного суду міста Києва Валентиною Малиновською.

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Адвокат підозрюваного заявив про намір оскаржити дане рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Івана Без'язикова, який перебував у полоні бойовиків на Донбасі з серпня 2014 року, затримали за підозрою у співпраці з так званою «ДНР».

За словами дружини полковника, свідчення проти її чоловіка давали його підлеглі, що разом із ним були в полоні. Він справді вмовляв солдатів переходити на бік "ДНР", але не по-справжньому.

13 грудня полковника ЗСУ Івана Без'язикова із зали Шевченківського райсуду Києва відвезли в лікарню, звідки він, за повідомленнями ЗМІ, згодом зник. Судове засідання із обрання Без'язикову запобіжного заходу перенесли.