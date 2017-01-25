Україна при нинішньому темпі боротьби із корупцією досягне рівня Польщі через 20 років - експерт

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.

«Для того, щоб досягнути рівня Польщі, нам такими темпами доведеться працювати мінімум 20 років. Це найобразливіше для країни, де мало який чиновник вищого рівня не заявляє про пріоритет боротьби з корупцією… Якщо взяти Данію, Фінляндію, то до їхнього рівня з тими темпами протидії корупції, які є в Україні, доведеться прагнути 35-40 років. Ми дуже часто говоримо про можливість євроінтеграції, але країну з таким рівнем корупції навряд чи готові будуть бачити у клубі найзаможніших держав», - сказав він.

Своєю чергою директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна зазначила, що останні соціологічні опитування показали, що «сьогодні 34% вважають, що після Революції гідності корупція зросла».

«Мені здається, що найбільша складність боротьби з корупцією у тому, що це боротьба з конкретними людьми, які цьому максимально опираються та мають зв’язки, мають досвід захисту своїх інтересів», - додала вона.

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Генеральний директор української інвестиційної компанії «Dragon Capital» Томаш Фіала при цьому наголосив, що «відсутність інвестицій в Україні – це, в першу чергу, корупція у правоохоронних органах, судах… Ця проблема №1 була і лишається.

«Ми нещодавно проводили опитування бізнесу, і проблема корупції – проблема номер один у прийнятті рішення для інвесторів. Вона лишається більшою проблемою, ніж російська військова агресія на сході України», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Україна посіла 131 місце зі 176 країн світу за світовим Індексом сприйняття корупції за 2016 рік, який щороку формують фахівці глобальної антикорупційної неурядової організації Transparency International. Україна отримала 29 балів зі 100 можливих, що на 2 бали більше, ніж 2015 року, але недостатньо для країни, влада якої назвала боротьбу з корупцією головним пріоритетом.

Цю сходинку з показником 29 балів разом з Україною розділили Казахстан, Непал, Іран та РФ.

Покращенню позиції України у світовому рейтингу сприяло просування антикорупційної реформи, проте відсутність дієвої судової системи та фактична безкарність корупціонерів не дає Україні зробити потужний ривок уперед і подолати 30-бальний бар’єр, що зветься «ганьбою для нації».