"Індекс сприйняття корупції": Україна зайняла 131 сходинку поряд із Росією та Непалом (інфографіка)

Україна посіла 131 місце в рейтингу «Індексу сприйняття корупції». Відповідний щорічний рейтинг опублікувала міжнародна неурядова організація Transparency International (TI) на своєму сайті.

Згідно із повідомленням TI у світі зростає рівень корупції.

«Результати цього року ще більше підтвердили зв'язок між корупцією і нерівністю, які підживлюють одне одного, щоб створити порочне коло між корупцією, нерівний розподіл влади в суспільстві, і нерівномірний розподіл багатства», - йдеться у повідомленні організації.

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Відтак, із 176 країн у списку Transparency International, 131 місце, окрім України, посіла також Росія, Казахстан, Іран та Непал.

Загалом у організації констатують, що у понад дві третини з 176 країн падіння індексу сприйняття корупції в цьому році нижче середньої точки за шкалою від 0 (дуже високий рівень корупції) до 100 (дуже низький).

«Глобальний середній бал становить 43, що свідчить про повальну корупцію в державному секторі тієї чи іншої країни", - йдеться у повідомленні.

Громадяни країн, які на карті позначені помаранчевим і червоним кольорами, стикаються з відчутним впливом корупції на щоденній основі.

Як повідомляв УНІАН раніше, віце-президент США Джозеф Байден закликає Україну продовжувати викорінювати корупцію, яку Росія використовує як інструмент для тиску на країну.

«Не є секретом, що Росія не хоче, щоби ви досягли успіху, пане президенте. Це стосується не лише України. Мова йде про майбутнє, якого ми довго домагалися в Європі, щоби вона була єдиною, вільною та в мирі», – наголосив Байден.