Погода до кінця тижня

Синоптики прогнозують на завтра невеликі дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 28 вересня очікується збільшення хмарності. У східній частині та західних областях переважно без опадів, на решті території - вранці та вдень невеликий дощ (на Одещині - помірні дощі). Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 7-12°, у південній частині місцями - 14-17°, вдень - 15-20°, у східних областях, в Криму та на Закарпатті - 24-27°; в Карпатах вночі - 1-6° тепла, вдень - 8-13°.

29-30 вересня хмарно з проясненнями. Часом дощі, окремі грози; 29 вересня в західних та східних областях, 30 вересня в західній половині країни переважно без опадів. В західній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 9-14°, у південних областях та в Криму - до 17°; вдень - 15-20°, у південній та східній частині, 30 вересня і на крайньому заході країни - 19-24°, на Луганщині - 27°; в Карпатах вночі - 3-8° тепла, вдень - 11-16°.

1 жовтня в Україні переважно без опадів, лише вночі на крайньому сході окремі невеликі дощі, а вдень у західній частині часом дощі. 2 жовтня - невеликі та помірні дощі (лише у східній частині, а вдень і в західних областях без опадів). Температура вночі - 7-13°, на крайньому півдні - до 17°; вдень - 18-24°, у західних, а 2 жовтня і у північних та центральних областях - 15-21°.

У Києві та області 28 вересня збільшення хмарності. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі - 9-11°, вдень - 17-19°, по області вночі - 7-12°, вдень - 15-20°.

29-30 вересня хмарно з проясненнями. 29 вересня часом дощі, окремі грози, 30 вересня місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 9-14°, вдень - 15-20°.

1-2 жовтня. 1 жовтня без опадів, 2 жовтня невеликий дощ. Температура вночі 8-13°, вдень 1 жовтня 18-23°, 2 жовтня 16-21°.