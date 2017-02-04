У місті Марганець гуманітарна катастрофа – нардеп

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав член президії партії УКРОП, народний депутат Валентин Дідич.

«Будуючи власну «народну республіку» в Марганці, «Опозиційний блок» поставив місцевих мешканців на межу виживання, коли «пережити зиму і не померти від холоду» – це не метафора, а реальний стан речей», – написав Валентин Дідич.

За словами представника УКРОПу, Марганець потерпає від холоду та відсутності світла ще з початку опалювального сезону. Температура у домівках містян ледь сягає +2° С, а приміщення більшості адміністративних будівель взагалі позбавлені обігріву через руйнування всієї системи опалення. Це стосується, зокрема дитячих музичних і спортивних шкіл, бібліотек, центру зайнятості, міського суду та прокуратури, зазначив депутат.

Енергетичний і опалювальний колапс став наслідком дій представників «Опозиційного блоку» в міській раді, які спочатку вирізали 50 км труб централізованої системи теплопостачання, а згодом ухвалили рішення про відключення від неї всіх багатоповерхових будинків та бюджетних установ, що обігрівалися від котелень комунального підприємства «Марганецьтепломережа». Перехід на автономне електричне опалення відбувся без урахування потужностей електричних мереж, які не витримали різкого збільшення навантаження. У підсумку більшість міських трансформаторних підстанцій, щитків та електропроводка в будинках вийшли з ладу – і люди залишилися не лише без тепла, а й без світла.

Мешканці шахтарського міста звертаються до представників влади всіх рівнів з проханням врятувати їх від нинішньої катастрофи. «Її вирішення не потребує обговорення у Мінську. Рішення щодо порятунку Марганця має бути ухвалене в Києві. І від нього залежать життя тисяч людей», – наголосив Валентин Дідич.