У Верховній Раді засудили провокації навколо ремонту Потьомкінських сходів

Сьогодні, 7 лютого, у Верховній Раді відбувся брифінг за участю народних депутатів України, що представляють в Парламенті Одеський регіон, а також фахівців, що ведуть ремонтні роботи.

Про це повідомляє ТСН.

Так, народний депутат України Олександр Пресман повідомив, що реставраційні роботи на пам'ятці національного значення – Потьомкінських сходах в Одесі– проводяться вперше за 83 роки. Всі роботи проводять фахівці, які мають 26-річний стаж реставрації пам'яток національного та місцевого значення.

«Одеська міська влада сьогодні робить все, щоб зберегти надбання України, яким є Потьомкінські сходи» — зазначив начальник управління з питань охорони культурної спадщини Одеської міськради Андрій Шелюгин. Чиновник також підкреслив, що всі роботи на Потьомкінських сходах погоджені з Міністерством культури України, проектна документація пройшла державну експертизу, отримані всі необхідні погодження та дозволи.

«Суть робіт проста — зміцнити вапняк-черепашник, з якого складається тіло Потьомкінських сходів, відреставрувати гранітні сходи, поклавши їх на нову гідроізоляційну основу, "вдягнути в гранітний одя"г парапети і сходові майданчики. Крім того, ми відновлюємо проходи під сходами, які існували історично, і зміцнюємо їх зведення», — зазначив керівник науково-виробничого центру «Екобуд» Володимир Суханов — фірми, яка виконує роботи по реставрації Потьомкінських сходах.

Він також додав, що понад 10 років його фірма досліджувала стан сходів і давала рекомендації міській владі про необхідність проведення ремонтно-реставраційних робіт. І тільки в 2015 році міська влада на чолі з Геннадієм Трухановим почула експертів і знайшла можливості приступити до реставрації цього пам'ятника національного значення.

Володимир Суханов також запевнив, що після реставрації знамениті Потьомкінські сходи простоять без потреби в ремонті ще 100 років.

За словами народного депутата від фракції Блоку Петра Порошенка „Солідарність“ Олексія Гончаренка, ремонт сходів — це дійсно довгоочікувана подія.

«Я — одесит. Потьомкінські сходи — це візитна картка не тільки нашого міста, але і всієї України. Я впевнений, що після закінчення робіт в травні цього року Потьомкінські сходи засяють у всій своїй красі», - підкреслив народний депутат.

«Це наша гордість, яка після реставрації буде не одне десятиліття прославляти наше місто», - прокоментував народний депутат Василь Гуляєв.

Народні депутати також закликали одеситів не піддаватися на провокації окремих «активістів», які сьогодні перешкоджають проведенню ремонтних робіт.

«Сьогодні розгорнулося чергове політиканство навколо Потьомкінських сходів. Я дуже прошу припинити інсинуації на цю тему. Можете допомогти міській владі — допомагайте, ні - чекайте закінчення ремонту», - заявив Олексій Гончаренко.