На Одещині начальника Управління фітосанітарної безпеки судитимуть за хабар

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратри.

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«Вказаний керівник контролюючого органу, будучи службовою особою, використовуючи надані йому повноваження, з метою особистого незаконного збагачення, вимагав та одержав від директора одного з підприємств неправомірну вигоду в сумі 327 тис. грн та 13 тис. 400 доларів США за видачу висновків фітосанітарної експертизи на експортовану вказаним підприємством продукцію», - підкреслюється в повідомленні.

Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні 7 лютого направлено до Комінтернівського районного суду Одеської області для розгляду по суті.

Як зазначили в ГПУ, посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 4 серпня 2016 року затримали одного з керівників Державної фітосанітарної інспекції області під час одержання як хабара 13,4 тис. дол. і 327,3 тис. грн.

Також під час обшуків за місцями проживання та роботи чиновника і його ймовірних спільників оперативники спецслужби вилучили комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі, блокноти, записні книжки і чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.

Крім того, у будинку і квартирі затриманого чиновника вилучені порожні бланки карантинних та фітосанітарних сертифікатів.