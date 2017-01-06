Військовий експерт про мобілізацію офіцерів запасу в Україні: настав час послужити
Українцям не варто обурюватися через оголошення представниками Генштабу України про призов до армії офіцерів запасу певної категорії, оскільки дії держави підкріплені законом.
Про це заявив військовий експерт, головний редактор сайту "Інформаційний спротив" Юрій Карін, передає Обозреватель.
За словами експерта, зараз в українській армії є гостра нестача молодших офіцерів, викликана збільшенням чисельності Збройних сил.
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"При цьому наші виші готують достатню кількість офіцерів запасу, але так вже історично склалося, що багато хто йшов на військові кафедри для того, щоб не служити в армії. Зараз настав той час, коли треба послужити. Зараз після звернення на ім'я начальника Генерального штабу підписується наказ, за яким призиваються офіцери запасу на проведення військової служби. Це все врегульовано законом", — пояснив Карін.
Раніше Генштаб повідомив, що офіцери запасу, ті, хто закінчив військові кафедри вишів, будуть призвані до лав ЗСУ цьогоріч.