Військовий експерт про мобілізацію офіцерів запасу в Україні: настав час послужити

Про це заявив військовий експерт, головний редактор сайту "Інформаційний спротив" Юрій Карін, передає Обозреватель.

За словами експерта, зараз в українській армії є гостра нестача молодших офіцерів, викликана збільшенням чисельності Збройних сил.

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"При цьому наші виші готують достатню кількість офіцерів запасу, але так вже історично склалося, що багато хто йшов на військові кафедри для того, щоб не служити в армії. Зараз настав той час, коли треба послужити. Зараз після звернення на ім'я начальника Генерального штабу підписується наказ, за яким призиваються офіцери запасу на проведення військової служби. Це все врегульовано законом", — пояснив Карін.

Раніше Генштаб повідомив, що офіцери запасу, ті, хто закінчив військові кафедри вишів, будуть призвані до лав ЗСУ цьогоріч.