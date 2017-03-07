Жінок серед безробітних незначно більше, ніж чоловіків – Держслужба зайнятості

Про це повідомив в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко, інформує прес-служба відомства.

За направленням служби зайнятості протягом 2016 року отримали роботу 337 тис. жінок, а також 409 тис. чоловіків.

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«Серед працевлаштованих жінок кожна п’ята отримала роботу у торгівлі та ремонті; 16,3% – у сільському господарстві; 15,2% – у переробній промисловості; 8,1% – у сфері державного управління й оборони. Всього у минулому році було працевлаштовано 746 тис. осіб. Середній вік осіб, які мали статус безробітного станом на 1 січня 2017 року, становив 40 років, як серед жінок, так і серед чоловіків», – зазначив Ярошенко.

Профорієнтаційні послуги за 2016 рік отримали 636,7 тис. безробітних жінок та 578,1 тис. чоловіків. Для підвищення конкурентоздатності на ринку праці за 2016 рік до професійного навчання за направленням державної служби зайнятості було залучено 78,8 тис. безробітних жінок та 87,8 тис. чоловіків.

Станом на 1 січня 2017 року кількість зареєстрованих безробітних серед жінок становила 196,6 тис. осіб, серед чоловіків – 194,2 тис. осіб.