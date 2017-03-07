У Молдову відвезли документи по екстрадиції Чауса

Про це "Українській правді" повідомили у САП.

"У понеділок детективи НАБУ особисто відвезли документи на екстраиційний арешт у Кишинів, в прокуратуру Молдови", - повідомили у САП.

У той же час інші співрозмовники УП у правоохоронних органах зазначили, що ситуація може бути непростою, оскільки є запит на екстрадицію, в Молдові на нього заведено кримінальну справу, і не виключено, що є прохання про політичний притулок від Чауса.

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Також видання звернулося до прокуратури Молдови із запитом, чи просив Чаус про політичний притулок, але поки відповіді не отримало.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 2 березня, в Кишиневі суд заарештував українського суддю Миколу Чауса на 15 діб, заявив глава антикорупційної прокуратури Республіки Молдова Віорел Морарь.