З 1 квітня військовим у зоні АТО підвищать зарплати на 1100-1500 гривень

Президент України Петро Порошенко анонсує збільшення з квітня додаткової грошової винагороди бійцям за виконання завдань в зоні проведення Антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час церемонії випуску слухачів оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, що відбувся в Міноборони.

За його словами, держава продовжує вживати додаткових заходів з посилення соціального захисту своїх захисників, бійців ЗСУ.

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«Після консультацій з міністром оборони та начальником Генштабу я прийняв рішення і доручив, щоб з 1 квітня підвищити розмір додаткової грошової винагороди за виконання завдань в зоні АТО. Для осіб, які виконують бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення ми його збільшуємо ще на 1500 грн, що в цілому додаткове грошове забезпечення до основного буде складати 7500 грн. Для тих, хто виконує бойові завдання на другій лінії ми збільшуємо ще на 1100 грн, і загальний обсяг доплати буде складати 3500 грн додатково», - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в лютому становила 6209 грн, що на 3,3% більше порівняно з січнем поточного року.