Опитування: 68% громадян України вважають рідною мовою українську

Більш ніж дві третини (68%) громадян України вважають рідною мовою українську, 14% - російську, 17% - і українську, і російську однаковою мірою, 0,7% - інші мови, свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає ZN.ua.

У Західному регіоні вважають рідною мовою українську 93% опитаних, у Центральному - 84%, у Південному - 42%, Східному - 36%, на Донбасі - 27%. Частка тих, хто вважає рідною мовою російську, становить відповідно, 2%, 6%, 31%, 24% і 42%, рівною мірою українську та російську - відповідно, 3%, 10%, 26%, 38% і 29%. Серед етнічних українців 73% назвали рідною українську, 9% - російську, обидві мови - 18%, серед етнічних росіян - відповідно, 4%, 81% і 14%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова 3-9 березня 2017 року 2 016 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.