Сьогодні православні християни святкують Вознесіння Господнє

Вознесіння на Небо Господа Іісуса Христа - одне з 12 головних (двунадесятих) свят, яке православні християни відзначають на 40-й день після Пасхи. Як повідомляє «Православний спадок України на Святій Горі Афон», говорячи про духовний сенс свята Вознесіння - це день розлуки й сподівання на зустріч із Богом.

У цей день віруючі згадують важливу євангельську подію, яка сталася через 40 днів після того, як Христос Воскрес із мертвих.

У цей день Іісус зібрав усіх апостолів неподалік Єрусалиму, у Віфанії, на Єлеонській горі. Це був останній раз, коли святі апостоли побачили Свого Вчителя у плоті. Потім, благословивши їх, Він вознісся на Небеса.

Коли Спаситель возносився на Небо, то, за Писанням, був прикритий хмарою. Коли Він зник у височині, апостоли побачили двох «мужів у білій одежі». Вони розповіли їм, що буде ще й друге пришестя Іісуса Христа на землю, Він «прийде так само, як ви бачили Його висхідним на небо» (Діян 1: 9-11).

Відчуваючи одночасно і гіркоту розлуки, і розраду від того, що Господь прийде знову, апостоли повернулися в Єрусалим, де за кілька днів відбулася дуже важлива подія - Зішестя на них Святого Духа, або П'ятидесятниця. Це було необхідно для того, щоб вони оволоділи всіма мовами і змогли проповідувати християнство по всьому світу.

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У період раннього християнства, до IV століття Вознесіння Господнє та П'ятидесятниця відзначалися як одне свято, яке тривавало кілька днів. Цей період називали найрадіснішим («laetissimum spatium»). Нині ці свята відзначаються окремо.

Вознесіння Господнє відзначають 10 днів: 24 травня - предпразництво, цього ж дня за церковним календарем - віддання Пасхи; 25 травня - свято, Вознесіння Господнє і 8 наступних днів - післясвято, яке закінчується відданням свята.

Примітно, що від Світлого Христового Воскресіння й до віддання Вознесіння Господнього священнослужителі під час богослужіння одягають біле вбрання.

П'ятидесятницю, або Трійцю цього року православні християни святкуватимуть 4 червня.