Лобода втекла на катері після зриву концерту в Одесі (фото)

Концерт Лободи в Одесі остаточно скасували. До правоохоронних органів надійшло аж три повідомлення про мінування нічного клубу.

Для людей, які прийшли на концерт, влаштували дискотеку, передає "Одеса Медіа".

Як повідомляв УНІАН, в Одесі біля нічного клубу "Ібіца" сталася бійка за участю активістів патріотичних організацій, які вимагали скасувати концерт співачки Світлани Лободи.

Під час бійки невідомі спочатку кинули в натовп дві петарди, а потім - дві димові шашки.

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"Поліція намагалася провести особистий огляд двох активістів, ті відмовилися, і виникла сутичка. У ході неї хтось застосував сльозогінний газ. Тих, хто відмовився "оглядатись", затримали", - йшлося у повідомленні. Пізніше затриманих відпустили.

Лобода регулярно виступає в Росії, відмовляється визнавати факт російської агресії в Україні і підтримує російських артистів, яким заборонили в'їзд до нашої країни через виступи на окупованих територіях.