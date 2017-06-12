У православних християн почався Петрів піст

У православних християн сьогодні розпочався Петрів піст, який триватиме рівно місяць – з 12 червня по 11 липня.

Як повідомляє "Православний спадок України на Святій Горі Афон", Петрів піст встановлений на згадку про святих апостолів Петра і Павла, які постили, готуючи себе для проповіді Євангелія.

Вперше про цей піст йдеться в «Апостольському переданні» святого Іполита Римського (III століття). Тоді цей піст був встановлений для тих, хто не зміг поститися у Великий піст перед Великоднем. Піст починався від неділі всіх святих й тривав до Успіння Богородиці.

Пізніше цей довгий піст був розділений на: Апостольський піст - до свята первоверховних апостолів Петра і Павла; й Успенський піст.

Піст - час підпорядкування тіла духу і час покаяння.

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Петрів піст вважається нестрогим, віряни відмовляються від м'яса, яєць і молочних продуктів у всі дні посту, а також від риби у середу і п'ятницю. Їжу готують з олією. У середу і п'ятницю типікон рекомендує обходитися без олії. Якщо в середу або п'ятницю святкується пам'ять святого, якому за статутом належить всенічне бдіння, то риба дозволяється. Наприклад, 7 липня – Різдво Іоанна Предтечі, дозволяється риба.

У цьому році день апостолів Петра і Павла, 12 липня, випадає на середу, пісний день. Тому в свято вірянам можна рибні страви й вино. Вживати молочні продукти і м'ясо можна буде з 13 липня.

Петрів піст може тривати від 8 до 42 днів - починається через тиждень після свята Святої Трійці, але завжди закінчується 12 липня - в день первоверховних апостолів Петра і Павла.