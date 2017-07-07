Православні християни сьогодні святкують Різдво Іоанна Хрестителя

Як повідомляє "Православний спадок України на Святій Горі Афон" , народження Іоанна Хрестителя чекали 700 років - з часу, коли пророк Ісая передрік його появлення на світ. Він народився за півроку до Різдва Христового. Відповідно до Євангелія, його батьками були благочестиві люди, похилого віку - священнослужитель Захарія і Єлисавета. Вони не мали дітей, бо Єлисавета була безплідною.

Коли Захарія звершував кадіння Єрусалимського храму, йому явився архангел Гавриїл і сказав: «... не бійся, Захаріє, бо почута молитва твоя, і жінка твоя Єлисавета народить тобі сина, і наречеш ім’я йому Іоанн» (Лк 1. 13). Він також сказав про майбутню дитину, що вона «вина і сікера не питиме» (Лк 1. 15), тобто, присвятить себе Богові, стане пророком, який має приготувати народ до прийняття Месії.

Однак Захарія засумнівався в словах архангела, адже його дружина була не лише безплідною, а й літньою жінкою. В покарання за його маловір’я, він став глухонімим, і архангел сказав, що в такому стані він буде до народження дитини.

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Слова небесного благовісника збулися - Єлисавета завагітніла і 5 місяців приховувала свій стан від усіх. Примітно, що коли вона зустрілася з Богоматір'ю, Яка на той час зачала Сина, немовля в утробі Єлисавети, «заграло», передчуваючи близькість Христа. Тоді ж Єлисавета пророкуючи, сказала: «І звідки це мені, що прийшла Мати Господа мого до мене?» (Лк.1: 43).

Через вісім днів після того, як хлопчик з'явився на світ, у будинку Захарія та Єлисавети зібралися близькі люди, бо над немовлям необхідно було звершити обряд обрізання. Єлисавета, по навіюванню Святого Духа, сказала, що її сина потрібно назвати Іоанном. Тоді присутні запитали в батька дитини, як він бажає назвати немовля. Захарія на дошці, змащеній воском, написав «Іоанн буде ім'я йому». Всі дуже здивувалися збігом бажань батьків дати синові ім'я, яке до цього не згадувалося в їх роді.

Тоді ж відбулося чудо - Захарія знову заговорив. Він пророкував про свою дитину, кажучи те, що сказав йому раніше ангел - про пророка, яким має стати їх син, коли виросте.

Святкувати Різдво Іоанна Хрестителя почали ще за часів раннього християнства. За уставом Православної Церкви 7 липня дозволяється вживати рибу та вино.

Монастир Діонісіат на Святій Горі Афон 7 липня відзначає панігір, бо монастир і його головний собор названі на честь Різдва Іоанна Предтечі.

В монастирі зберігається велика святиня - десниця (права рука) Іоанна Хрестителя. Реліквія поміщена в золотий ковчег.

Також в обителі є чудотворний образ Іоанна Хрестителя XIV століття. Ікону називають «Стародавній Предтеча».