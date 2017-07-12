Знайдені докази того, що місто Дніпро старіше на 252 роки, ніж вважалося

Депутати Дніпровської міської ради провели інформаційно-методичну нараду, під час якої разом з істориками обговорили питання дати заснування міста, повідомляє прес-служба Дніпровської міськради.

Читайте такожМісто Дніпро на 250 років старіше, ніж вважалось - історикиДніпровські історики повідомили про нові археологічні знахідки. Дослідження проводилися на території, де раніше розташовувалося старовинне місто Стара Самар, зараз це селище Шевченка в Самарському районі міста. Знайдені артефакти дозволяють говорити про те, що Стара Самар, попередниця Дніпра, була заснована в 1524 році.

«Були знайдені торгові пломби. На печатці було написано, з якого міста привозили сукно, на якому встановлені ці пломби і в якому році воно виготовлене. Ми маємо кілька таких пломб. Вони дають нам підстави стверджувати, що з 1524 року на тому місці було козацьке містечко. Крім цього, на двох конференціях з участю істориків та археологів це було підтверджено», - зазначив історик Олег Репан.

Директор КП «Агентство розвитку Дніпра» Володимир Панченко зазначив, що проект рішення Дніпровської міськради про нову дату заснування міста вже підготовлений. Після інформаційно-методичної наради депутати опрацюють це питання в комісіях, а вже потім його розглянуть на сесії.