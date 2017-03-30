На Кіровоградщині знайшли третю в світі ранню скіфську бабу (відео)

Під час весняних робіт у полі тракторист зачепив щось тверде.

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Спочатку подумав, що просто камінь, але розгледів на ньому людські обриси. Чоловік звернувся до вчених.

Для вивчення незвичайної знахідки на місце терміново виїхали археологи та історики.

Виявилося, місцевий житель натрапив на унікальну скульптуру. Ранню скіфську бабу датують 5 ст. до н.е.