"Гра престолів": український гурт представив саундтрек до нової частини культового серіалу (відео)

Композицію виконали на традиційних народних інструментах: бандурі та баяні.

Напередодні прем'єри сьомого сезону серіалу "Гра престолів", українська група B&B project представила саундтрек до цього фільму. Про це ICTV повідомив учасник групи B&B project Сергій Шамрай. Кліп пісні показує неповторні куточки нашої країни, а саме - Кам'янець-Подільську фортецю. Композицію виконали на традиційних народних інструментах: бандурі та баяні. Читайте також"Ігри престолів": фінальний сезон культового серіалу може складатися з повнометражних фільмів Відзначимо, "Гра престолів" вперше у своїй історії не увійшла у список номінантів телевізійної премії Еммі. Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 13 липня в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра 7-го сезону "Гри престолів".

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