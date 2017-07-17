"Гра престолів": український гурт представив саундтрек до нової частини культового серіалу (відео)

14:36, 17 липня 2017
Суспільство
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Композицію виконали на традиційних народних інструментах: бандурі та баяні.

скріншот

Напередодні прем'єри сьомого сезону серіалу "Гра престолів", українська група B&B project представила саундтрек до цього фільму.

Про це ICTV повідомив учасник групи B&B project Сергій Шамрай. Кліп пісні показує неповторні куточки нашої країни, а саме - Кам'янець-Подільську фортецю.

Композицію виконали на традиційних народних інструментах: бандурі та баяні.

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Відзначимо, "Гра престолів" вперше у своїй історії не увійшла у список номінантів телевізійної премії Еммі.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 13 липня в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра 7-го сезону "Гри престолів".

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Теги: #Гра престолів#саундтрек українського гурту