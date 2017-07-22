У Житомирі для бігунів проведуть Другий космічний напівмарафон

18:09, 22 липня 2017
Суспільство
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Марафон пройде в День міста Житомира 10 вересня. Його назвали "космічним", оскільки  у програмі марафону - екскурсія у Музей космонавтики для спортсменів.

фото УНІАН

У Житомирі на День міста для бігунів різного віку проведуть Другий космічний напівмарафон, повідомили УНІАН організатори заходу.

Як зазначається у повідомленні, "спортивний Житомир чекає бігунів з усієї України та з-за кордону - минулорічні змагання показали, що люди люблять бігати, вміють бігати і хочуть бігати". У забігах візьмуть участь учасники, починаючи з шестирічного віку.

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Марафон пройде в День міста Житомира 10 вересня. Його назвали "космічним", оскільки  у програмі марафону - екскурсія у Музей космонавтики для спортсменів.

Організатори напівмарафону обіцяють, що основний переможець отримає 10 тисяч гривень, загалом призовий фонд становить 64 тисячі гривень.

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Теги: #день міста Житомира#марафон у Житомирі#бігуни у Житомирі