Обурені кияни перекрили Харківське шосе в районі MegaCity (відео)

23:47, 02 серпня 2017
Суспільство
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Люди мітингують через відсутність води та електроенергії.

Люди перекрили Харківське шосе / фото facebook.com/KyivOperativ

У Києві перекрито Харківське шосе в районі MegaCity. Про це пише "Київ оперативний" у Facebook.

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"Попередньо, люди мітингують через відсутність води та електроенергії. Об'їжджайте, по можливості", - йдеться в повідомленні.

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Теги: #люди перекрили дорогу