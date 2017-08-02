Обурені кияни перекрили Харківське шосе в районі MegaCity (відео)

У Києві перекрито Харківське шосе в районі MegaCity. Про це пише "Київ оперативний" у Facebook.

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"Попередньо, люди мітингують через відсутність води та електроенергії. Об'їжджайте, по можливості", - йдеться в повідомленні.

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