Шуфрича-молодшого, який збив людину, взяв на поруки батько-нардеп

Шевченківський районний суд Києва не задовольнив клопотання слідчого про запобіжний захід для Нестора Шуфрича-молодшого у вигляді цілодобового домашнього арешту. Як передає кореспондент УНІАН, суд став на сторону захисту підозрюваного, задовольнивши його клопотання про особисті поруки.

Суддя перебувала у нарадчій кімнаті понад 2 години, вирішуючи питання про запобіжний захід для Шуфрича- молодшого. В результаті Шуфричу-молодшому було обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителем виступить його батько – народний депутат Нестор Шуфрич.

У мотивувальній частині рішення суддя зауважила, що Шуфрич-старший користується авторитетом та повагою у суспільстві, і тому його син може бути переданий йому на особисті поруки.

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Також в мотивувальній частині йдеться про те, що слідство не надало доказів ступеня тяжкості тілесних ушкоджень потерпілого, які б підтверджували кваліфікацію підозри Шуфричу-молодшому по ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу — порушення правил водієм транспортного засобу, які призвели до нанесення тяжких тілесних ушкоджень або смерті потерпілому.

Крім того, в ухвалі суду йдеться про те, що Шуфрич-молодший повинен здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право на виїзд з України без дозволу слідчого, прокурора та суду, не відлучатися з постійного місця проживання, уникати спілкування зі свідками та потерпілими по даній справі.

Термін дії запобіжного заходу становить до 29 жовтня.

Як повідомляв УНІАН раніше, 26 серпня на вулиці Шота Руставелі у Києві Нестор Шуфрич - син народного депутата Нестора Шуфрича, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley, скоїв наїзд на 31-річного пішохода Олексія Мельниченка.

Постраждалого з численними травмами госпіталізували. У прес-службі депутата стверджували, що Bentley не належить Шуфричу-молодшому, а був наданий автосалоном для зйомок кліпу його товариша-реп-виконавця.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження. Як зазначили у поліції, тест показав, що син Шуфрича на момент скоєння ДТП був тверезий. У нього взяли аналізи для встановлення наявності наркотичного сп’яніння. Також у Шуфрича-молодшого правоохоронці вилучили закордонний паспорт.

Раніше ЗМІ повідомляли, що постраждалий у ДТП чоловік перебуває у реанімації Київської міської клінічної лікарні № 17 без свідомості. До клініки прибули ізраїльські медики, які лікуватимуть його разом з українськими лікарями. 28 серпня у ЗМІ з’явилась інформація з посиланням на батька постраждалого, що Мельниченко перебуває у свідомості та намагається спілкуватись. 30 серпня сину Шуфрича оголосили підозру у справі про ДТП.