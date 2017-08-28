Поліція проводить слідчі дії з Шуфричем-молодшим, який збив пішохода

Слідчий Національної поліції України проводить слідчі дії з Нестором Шуфричем-молодшим, який 26 серпня у центрі Києва скоїв наїзд на пішохода. Про це УНІАН повідомила начальник відділу комунікацій Головного управління Нацполіції України в Києві Оксана Блищик.

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За її словами, деталей повідомити вона не може, оскільки слідчий не розголошує цю інформацію.

«Я лише знаю, що тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ч 2. ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України», - сказала вона.

Вона нагадала, що ст. 286 ККУ передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. А ч.2 цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого, якщо вони (тяжкі наслідки порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на вул. Шота Руставелі у Києві син народного депутата Нестора Шуфрича, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley, скоїв наїзд на 31-річного пішохода. Постраждалого з численними травмами госпіталізували.

У прес-службі політика стверджували, що автомобіль Bentley не належить Шуфричу-молодшому, а був наданий автосалоном для зйомок кліпу його товариша-реп-виконавця.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження. Як зазначили у поліції, тест показав, що син Шуфрича на момент скоєння ДТП був тверезий. У нього взяли аналізи для встановлення наявності наркотичного сп’яніння. Також у Шуфрича-молодшого правоохоронці вилучили закордонний паспорт.

За останніми повідомленнями ЗМІ, постраждалий у ДТП 31-річний чоловік перебуває у реанімації Київської міської клінічної лікарні № 17 без свідомості. Вчора до клініки прибули ізраїльські медики, які лікуватимуть його разом з українськими лікарями.