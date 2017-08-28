Стало відомо про стан постраждалого у ДТП із сином Шуфрича (відео)

До постраждалого в аварії із сином нардепа Нестора Шуфрича приїхали батько та брат з Херсона. Про це передає кореспондент ТСН.

Стан потерпілого, як кажуть лікарі, залишається вкрай важким, чоловіка не можна транспортувати. Рідних допустять до реанімаційного відділення, де зараз перебуває постраждалий.

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31-річний Олексій Мельниченко вже переніс одну операцію, а на завтра медики готують його до другого оперативного втручання – нейрохірургічного. Чоловіка відімкнули від апарату штучного дихання, він вже може дихати самостійно.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на вул. Шота Руставелі у Києві син народного депутата Нестора Шуфрича, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley, скоїв наїзд на 31-річного пішохода, травмувавши останнього. Постраждалого з травмами госпіталізували.

У прес-службі політика стверджували, що автомобіль Bentley не належить Шуфричу-молодшому, а був наданий автосалоном для зйомок кліпу його товариша, реп-виконавця, відомого під сценічним ім'ям Pabl.A.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Як зазначили у поліції, тест показав, що син Шуфрича на момент скоєння ДТП був тверезий. У нього взяли аналізи для встановлення наявності наркотичного сп’яніння. Також у Шуфрича-молодшого правоохоронці вилучили закордонний паспорт.

Також у мережі з'явилося відео з місця ДТП за участю Шуфрича:

За останніми повідомленнями ЗМІ, потерпілий у ДТП перебуває у реанімації без свідомості.