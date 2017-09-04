Прокуратура вимагає до 15 років в'язниці для фігурантів справи "2 травня"

Прокуратура вимагає до 15 років тримання під вартою для фігурантів справи про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні Іллічівського міського суду Одеської області почалися дебати сторін справи, розгляд якої в судових інстанціях ведеться вже понад 3 роки.

Головуючий у процесі суддя Олег Семенов запропонував викласти свою думку державному обвинуваченню, яке представляють прокурори Оксана Моско та Ірина Купріна.

На думку сторони обвинувачення, вина підсудних доведена повністю, вчинення злочину підтверджують свідчення потерпілих і очевидців заворушень, унаслідок яких у 2014 році загинули 48 осіб, а також - відеозаписи і висновки експертів.

Виходячи з цього, представники прокуратури наполягають на обмеженні волі, зокрема, колишньому міліціонеру Сергію Долженкову (Капітан Какао) - 15 років, росіянам Максиму Сакауову і Євгену Мефьодову, а також українцеві Сергію Корчинському - 12 років позбавлення волі. Підсудним Владиславу Романюку та Олександру Суханову - 10 років, решті - 8-9 років позбавлення волі.

Обвинувачені заявили, що не згодні з таким покаранням, своєї вини жоден з них не визнає. Наприклад, один із громадян РФ стверджує, що в центрі Одеси 2 травня 2014 року нібито «захищав правопорядок», а інший, що просто там курив.

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Інший підсудний заявив, що учасники «антимайдану» не несли ніякої загрози, в зв'язку з чим правоохоронці «не боялися стояти до нього спиною».

Як повідомляв УНІАН 1 вересня колегія Іллічівського міського суду Одеської області, яка розглядає справу про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі, заявила, що представники обвинувачення «безпідставно затягують процес», оскільки заявили про свою хворобу нібито безпідставно. Суд вважає, що є всі підстави для переходу до дебатів, надання останнього слова обвинуваченим і винесення вироку.

29 серпня представник держобвинувачення заявила про упередженість колегії суддів Іллічівського суду. Зокрема, під час засідання прокурор заявив відвід суддям у зв'язку з допущенням суддями низки грубих порушень під час судового розгляду. Суд відмовив представнику обвинувачення.

Цього ж дня, до заяви про відвід, Іллічівський суд продовжив термін тримання під вартою на 30 діб п'ятьом фігурантам справи про заворушення 2 травня 2014 року.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. На лаві підсудних - 19 фігурантів, 5 з яких тримають у СІЗО. Ще один фігурант - Владислав Ільницький у серпні втік до Російської Федерації.