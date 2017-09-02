Суд у справі "2 травня" звинуватив прокуратуру у "безпідставному затягуванні процесу"

Колегія Іллічівського міського суду Одеської області, яка розглядає справу щодо масових заворушень 2 травня 2014 року в Одесі, сьогодні заявила, що представники обвинувачення «безпідставно затягують процес».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу винесено у зв'язку з тим, що співробітники прокуратури, які представляють держзвинувачення, не з'явилися на засідання.

Зокрема, напередодні до канцелярії суду надійшло письмове повідомлення про хворобу прокурора Оксани Моско.

Суд вважає, що є всі підстави для переходу до дебатів, надання останнього слова обвинуваченим і винесення вироку, однак сторона обвинувачення «безпідставно затягує процес». Раніше про хворобу заявила представник звинувачення Ірина Купріна.

Суд вважає, що повідомлення про хворобу, подані представниками обвинувачення, не підкріплені доказами.

Посилаючись на низку статей КПК, суд заявив, що повідомить генерального прокурора України Юрія Луценка про неналежне виконання своїх обов'язків співробітниками прокуратури.

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Наступне засідання призначене на 4 вересня.

Крім того, член колегії Філіп Журавель заявив про надходження погроз на його адресу від невідомих, які нібито вимагають «прийняття правильного рішення».

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня представник державного звинувачення заявив про упередженість колегії суддів Іллічівського міськсуду. Зокрема, під час засідання прокурор заявив відвід суддям у зв'язку з допущенням суддями низки грубих порушень під час судового розгляду.

Суд відмовив представнику звинувачення у своєму відводі.

Цього самого дня, до заяви про відвід, Іллічівський суд продовжив термін утримання під вартою на 30 діб п'ятьом фігурантам справи про заворушення 2 травня 2014 року.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Розпочалися зіткнення в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.