Трагедія 2 травня в Одесі: вирок обвинуваченим буде винесено до 15 вересня

Вирок обвинуваченим у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі буде винесено до 15 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 5 вересня під час чергового засідання Іллічівського міського суду, який розглядає дане провадження, після завершення дебатів сторін процесу було оголошено судовою колегією.

Читайте такожСуд у справі "2 травня" звинуватив прокуратуру у "безпідставному затягуванні процесу"

Зокрема, заслухавши останнє слово обвинувачених, колегія суддів пішла до дорадчої кімнати, щоб скласти вирок.

Таким чином, суд завершив розгляд матеріалів справи, яка розглядалася в судових інстанціях близько трьох років. Йдеться лише про епізоди, що мали місце в центрі міста 2 травня 2014 року, матеріали щодо подій на Куликовому полі до суду ще не надходили.

Представники захисту заявили про начебто відсутність доказів провини їх підзахисних і наполягали на виправдувальному вироку. Обвинувачені своєї провини не визнають.

Колегією оголошено, що вирок буде винесено до 15 вересня.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура вимагає до 15 років утримання під вартою для фігурантів справи щодо масових заворушень 2 травня 2014 року в Одесі. На думку сторони звинувачення, провину підсудних доведено повністю, вчинення злочину підтверджують свідчення потерпілих і очевидців заворушень, а також відеозаписи і висновки експертів. Виходячи з цього, представники прокуратури наполягають на обмеженні свободи, зокрема, колишньому міліціонеру Сергію Долженкову (капітан Какао) - 15 років, росіянам Максиму Сакауову і Євгену Мефьодову, а також українцю Сергію Корчинському - 12 років позбавлення волі. Підсудним Владиславу Романюку та Олександру Суханову - 10 років, іншим - 8-9 років позбавлення волі.

1 вересня колегія Іллічівського міського суду Одеської області, яка розглядає справу про масові заворушення 2 травня в Одесі, заявила, що представники обвинувачення «безпідставно затягують процес», оскільки заявили про свою хворобу нібито безпідставно. Суд зазначив, що є всі підстави для переходу до дебатів, надання останнього слова обвинуваченим і винесення вироку.

Раніше, 29 серпня, представник держобвинувачення заявила про упередженість колегії суддів Іллічівського міськсуду. Зокрема, під час засідання прокурор заявив відвід суддям у зв'язку з допущенням суддями низки грубих порушень під час судового розгляду. Суд відмовив представнику звинувачення у своєму відводі.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Розпочалися зіткнення в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.

На лаві підсудних - 19 фігурантів, 5 з яких перебувають у СІЗО. Ще один фігурант - Владислав Ільницький у серпні втік до Російської Федерації.