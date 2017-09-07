Під Радою водії авто на єврономерах знову збираються на мітинг

Під Верховною Радою на вул. Грушевського починає знову збиратися мітинг водіїв нерозмитнених автомобілів, поки рух транспорту біля парламенту вільний, можна проїхати по одній смузі. Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

Учасники акції повідомили про свої плани на сьогодні - вулиця буде вільна для транспорту.

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Зазначається, що водії ночували у своїх машинах, зараз вони збираються під ВР. Автомобілі припарковані від Кабміну до станції метро "Арсенальна" і на прилеглих вулицях Шовковичній, Садової, Липській.

Біля парламенту працюють кінологи з собаками. Біля метро "Арсенальна" у бік Верховної Ради утворилася тягучка.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 6 вересня, в Києві власники автомобілів з іноземною реєстрацією з усіх міст України перекрили рух вулицею Грушевського від Європейської площі до станції метро "Арсенальна".

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією обіцяють безстрокову акцію протесту в разі бездіяльності уряду.

На території України з порушенням закону перебуває понад 63,9 тис. транспортних засобів комерційного й особистого користування з іноземною реєстрацією, ввезених упродовж 2015-2017 років у режимі транзиту і тимчасового ввезення.