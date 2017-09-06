Власники авто з іноземними номерами на Грушевського та під Радою вимагають змінити правила розмитнення (фоторепортаж)

У Києві власники автомобілів з іноземною реєстрацією з усіх міст України перекрили рух на вулиці Грушевського від Європейської площі до станції метро "Арсенальна". Як передає кореспондент УНІАН, громадська організація "Авто Євро Сила" проводить в центрі столиці акцію під гаслом "За доступне розмитнення кожному українцю".

Автомобілі стоять щільно, в чотири ряди на вулиці Грушевського, залишивши одну смугу в центрі для проїзду автотранспорту. На місці акції видно машини з литовськими, польськими та естонськими номерами.

При цьому на ділянці дороги по вулиці Інститутській біля Клубу Кабінету міністрів відбувається обмежений пропуск автомобілів в бік Верховної Ради працівниками поліції.

У бік Майдану Незалежності автомобілі проїжджають вільно.

При цьому, як йдеться в сюжеті ТСН, учасники протесту оголосили про те, що акція безстрокова.

Крім того, учасники акції проводять мітинг під стінами Верховної Ради. На площі Конституції перебувають близько 500 активістів. Демонстранти облаштували сцену та виголошують промови.

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За словами організаторів акції, вони виступають за легалізацію всіх автомобілів з європейською реєстрацією, які вже завезені в Україну, тобто встановлення доступної ставки загальних платежів до бюджету.

"Скасування "фальшивих" стандартів Євро-5 при ввезенні та реєстрації б/у автомобілів в Україні. Зробити це як в Європі: Євро-5 і Євро-6 тільки для виробництва нових автомобілів. Для машин з пробігом - тільки техогляд", - заявляють учасники акції.

Також вони вимагають зняти обмеження на перепродаж автомобілів на єврономерах всередині країни.

"Негайно припинити репресії силових структур проти водіїв автомобілів на єврономерах. Повний мораторій на дискримінацію до остаточного законодавчого врегулювання. Також мораторій на репресії з боку ДФС підприємців, які стали жертвами нової системи автоматичного блокування податкових накладних", - заявляють учасники акції протесту.

Як повідомляв УНІАН раніше, мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського перед стінами Верховної Ради, вимагаючи змінити правила розмитнення автомобілів

Автомобілі перекрили рух вулицею Грушевського від Європейської площі аж до стін українського парламенту. Тут зібралися власники автомобілей з іноземною реєстрацією. Зокрема, видно автівки з литовськими, польськими та естонськими номерами. Люди вимагають змінити правила розмитнення автомобілів, зробити їх більш доступними для населення. Водночас відомо, що сьогодні в парламенті депутати ніяких рішень ухвалювати не будуть, а лише працюватимуть у комітетах.