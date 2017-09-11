Справа Чийгоза: захист "не має ілюзій" щодо апеляції, звернеться до ЄСПЛ

Захист після розгляду апеляції Верховним судом Російської Федерації на вирок незаконно засудженому окупаційною російською владою заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу має намір звернутися до Європейського суду з прав людини. Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив на брифінгу.

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"Наша подальша дія в тому, щоб подати апеляцію. Ми, кримські татари, живемо в умовах тимчасово окупованого Криму, в тих реаліях, які там є. І на погляд адвокатів, я сьогодні з ними говорив, і тут цілком я поділяю їхні підходи - буде подана апеляція протягом десяти днів на незаконне, неправомірне рішення незаконного окупаційного суду", - сказав Чубаров, уточнивши, що апеляція буде подана до Верховного суду РФ.

При цьому Чубаров припустив, що суд може почати розгляд апеляції через п'ять-шість місяців.

Також голова Меджлісу додав, що до початку розгляду апеляції Чийгоз перебуватиме у Сімферополі.

"Після того як буде розглянута апеляція і буде визначення Верховного суду Російської Федерації, зрозуміло, що ми і тут не маємо жодних ілюзій, ми одразу йдемо до Європейського суду з прав людини", - наголосив Чубаров.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 вересня, так званий «верховний суд Криму» засудив Чийгоза до 8 років позбавлення волі. Адвокат Микола Полозов заявив, що оскаржить вирок.

Чийгоза було затримано в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти.

Окупаційна влада звинуватила Чийгоза в організації масових заворушень. Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що порушуватиме питання засудження заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза у Раді Європи.