Чубаров назвав підстави для екстрадиції Чийгоза в Україну

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров заявив про підстави для можливої екстрадиції в Україну незаконно засудженого окупаційною російською владою Ахтема Чийгоза. Як передає кореспондент УНІАН, про це Чубаров сказав на брифінгу.

Читайте такожЗахист Чийгоза має намір оскаржити винесений йому вирокЗокрема, він звернув увагу, що хоча повного тексту вироку ще немає, «там чітко вказано на те, що засуджується Ахтем Чийгоз - громадянин України».

За його словами, було побоювання, що окупаційна влада силоміць змусить Чийгоза прийняти російське громадянство, «як було у деяких інших випадках, скажімо, з Хайсером Джемілєвим, з іншими українськими політв'язнями, де окупанти намагалися насильно нав'язати російське власне громадянство, щоб їм було легше потім розправлятися з цими в'язнями».

«В нашому випадку з Ахтемом теж таке відбувалося протягом 14 місяців. Окупаційна влада наполягала, що він є громадянином Росії за їхніми, власне, цими недолугими законами, які вони прийняли після незаконної анексії Криму. Потім якийсь час вони його називали громадянином Російської Федерації і громадянином України. Чийгоз відверто протестував і зробив кілька публічних заяв, і вони дійшли до міжнародних майданчиків, і в вироку він визначений як громадянин України», - зазначив Чубаров.

«Це дає нам можливість говорити про екстрадицію Ахтема Чийгоза згідно діючих між Україною і Росією міжнародних двосторонніх договорів. І як тільки вирок остаточно набуде чинності, зрозуміло, що одночасно зі зверненням до Європейського суду з прав людини вже українська держава, і за нашим сприянням,... і за бажанням Ахтема Чийгоза, ми будемо настоювати на його екстрадиції в Україну», - додав голова Меджлісу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні так званий «Верховний суд Криму» засудив Чийгоза до 8 років колонії.Сам Чийгоз слухав вирок у СІЗО Сімферополя по відеозв'язку.

Чийгоза було затримано в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема й, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «сутички 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо - щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Чийгоза й окремо щодо інших фігурантів процесу - Алі Асанова і Мустафа Дегерменджі.

Президент Петро Порошенко заявляє, що справа Чийгоза є черговим вироком Росії, яка на найвищому міжнародному рівні визнана окупантом.

Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що порушуватиме питання засудження заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу в Раді Європи.