Україна витратить 34,4 мільйони гривень на осінню призовну кампанію

З 1 жовтня розпочалася осіння призовна кампанія на державну строкову військову службу. Призовників чекають Збройні сили, Національна гвардія і Державна спеціальна служба транспорту. До цих трьох структур за ці два місяці планують призвати 10 460 осіб, відповідно до Збройних сил – 6360, НГУ – 3500, а ДССТ – 600 осіб, передає 112.ua.

Читайте такожОкупанти призвуть більше 2 тисяч кримчан в російську армію

Згідно з даними, оприлюдненими на Урядовому порталі, Дніпропетровська (980) та Харківська (700) області мають виконати найбільший план за кількістю призовників, а найменші показники в Донецької (230), Луганської (170) і Закарпатської (155) областей.

Призовна кампанія цієї осені для України коштуватиме 34,4 млн грн. ЗСУ – 20,9 млн грн, НГУ – 11,5 млн грн, Держспецтрансслужба – 1,98 млн грн.

На одного призовника витрачатимуть 3293 грн 13 коп. 3200 грн – це одноразова допомога призовнику, а 93 грн 13 коп. — "для підготовки та проведення призову на строкову військову службу". Окремо від цього Міністерство оборони має цих людей привезти з пунктів збору до місця служби, нагодувати під час перебування в цих пунктах і в дорозі.

Призовників не будуть залучати до служби в районі проведення АТО. Туди відправляються ті, хто підписав контракт.