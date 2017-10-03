Бойовики другий день поспіль влаштовують масовані обстріли позицій ЗСУ

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомляє, що російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями.

Про це йдеться у повідомленні СЦКК, оприлюдненому на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

Зазначається, що протягом останніх двох діб під масовані обстріли бойовиків потрапили підрозділи Збройних сил України.

Так, ввечері 2 жовтня та зранку наступного дня під час обстрілу позицій підрозділів ЗСУ на Донецькому напрямку в районі Авдіївки з напрямку населених пунктів Яковлівка та Ясинувата НЗФ ОРДО неодноразово застосовували станкові, автоматичні, підствольні та ручні гранатомети, а також великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Читайте такожОпубліковані фото й імена загиблих у вересні українських військових

Також протягом двох діб на Луганському напрямку НЗФ ОРЛО застосовували проти підрозділів ЗСУ заборонене Мінськими домовленостями озброєння – міномети калібру 82 мм.

Внаслідок цих обстрілів втрат серед особового складу підрозділів української армії немає, додали в СЦКК.

"Українська сторона СЦКК засуджує такі дії НЗФ ОРДО, які свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні збройного конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - наголошується у повідомленні.